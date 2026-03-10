Президент Кыргызстана уволил главу МЧС спустя три недели после назначения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Урматбека Шамырканова от должности министра чрезвычайных ситуаций.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Урматбек Шамырканов был назначен министром чрезвычайных ситуаций 19 февраля 2026 года.

Другим указом главы государства исполняющим обязанности главы МЧС назначен Канатбек Чыныбаев.

Кандидатура Чыныбаева будет внесена на согласование в Жогорку Кенеш (парламент) для последующего назначения на должность министра чрезвычайных ситуаций страны.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов на своей странице в социальной сети пояснил причины освобождения Урматбека Шамырканова от должности главы МЧС .

По его словам, решение связано с подозрениями в получении взятки в период, когда Шамырканов занимал должность заместителя министра.