Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

Цены на нефть умеренно снизились в среду после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,57 (0,65%), до $87,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевеют на $0,16 (0,19%), до $83,29 за баррель.

Накануне давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта.

По данным источников, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.