Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Энергетика
    • 11 марта, 2026
    • 09:55
    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Цены на нефть умеренно снизились в среду после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,57 (0,65%), до $87,23 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевеют на $0,16 (0,19%), до $83,29 за баррель.

    Накануне давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

    Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта.

    По данным источников, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

    МЭА Стратегические запасы нефти Эскалация на Ближнем Востоке Цена на нефть нефть марки Brent
    Brent crude oil prices fall to $87.23 per barrel
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    10:02

    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    АПК
    09:58

    Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Внешняя политика
    09:55

    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Энергетика
    09:51

    Катар заявил о перехвате ракетной атаки

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Энергетика
    09:38

    Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана

    Другие страны
    09:34

    Глава МИД Катара: Страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран этого не понимает

    Другие страны
    Лента новостей