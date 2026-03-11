İTV прокомментировал обсуждения, связанные с выбором представителя и песни на "Евровидении-2026"

Общественная телерадиовещательная компания (İTV) опубликовала официальное заявление касаемо представителя Азербайджана на "Евровидении-2026" JIVA и исполняемой им песни Just Go.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что в последние дни на фоне различных обсуждений в социальных сетях относительно представителя Азербайджана, выбора песни и творческой команды возникла необходимость предоставить общественности более подробную информацию о процессе отбора:

"Процесс определения представителя Азербайджана в этом году осуществлялся на основе многоэтапного и профессионального отбора. Такой подход соответствует модели отбора, последовательно применяемой делегацией с 2023 года. Следует отметить, что в последние годы интерес к этому процессу значительно возрос. Если ранее доля зарубежных авторов в отборе песен была выше, то в последние годы активность местных композиторов и авторов заметно увеличилась. Отрадно, что и в этом году среди представленных песен преобладают работы местных авторов".

Нововсть дополняется...