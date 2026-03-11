Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель

Выход диалога между Азербайджаном и США на институциональный уровень, формирование всеобъемлющей рамки для экономического партнерства и разработка совместной инвестиционной модели имеют большое значение с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на основной сессии "Укрепление двусторонней торговли и стратегического сотрудничества" торгово-деловой конференции США–Азербайджан, посвященной 30-летию создания Торговой палаты двух стран (USACC).

Соглашения, подписанные во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе прошлого года, а также Хартия стратегического партнерства, подписанная в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну в феврале 2026 года, положили начало совершенно новому этапу в двусторонних связях. Было отмечено, что "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", предусмотренный в Совместной декларации о мире, подписанной лидерами Азербайджана и Армении при участии президента США, внесет серьезный вклад в увеличение торгового оборота и инвестиционных потоков.

Э. Алиев в своем выступлении подробно рассказал о благоприятной деловой среде в Азербайджане, экономическом потенциале Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, транзитно-логистических преимуществах страны, а также об Алятской Свободной экономической зоне, задуманной как центр деятельности, создающей добавленную стоимость.

Заместитель помощника секретаря по промышленности и безопасности Министерства торговли США Джеффри Кесслер и заместитель помощника секретаря по энергетике и критическим минералам Государственного департамента США Реджи Сингх особо отметили важность развития деловых связей между двумя странами и стимулирования совместной деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес.

В рамках конференции были проведены панельные сессии, охватывающие сферы технологий и инноваций, цифровизации, энергетической инфраструктуры, финансов и банковского дела, а также состоялись широкие обсуждения.