Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель

    Бизнес
    • 11 марта, 2026
    • 19:59
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель

    Выход диалога между Азербайджаном и США на институциональный уровень, формирование всеобъемлющей рамки для экономического партнерства и разработка совместной инвестиционной модели имеют большое значение с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на основной сессии "Укрепление двусторонней торговли и стратегического сотрудничества" торгово-деловой конференции США–Азербайджан, посвященной 30-летию создания Торговой палаты двух стран (USACC).

    Соглашения, подписанные во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе прошлого года, а также Хартия стратегического партнерства, подписанная в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну в феврале 2026 года, положили начало совершенно новому этапу в двусторонних связях. Было отмечено, что "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", предусмотренный в Совместной декларации о мире, подписанной лидерами Азербайджана и Армении при участии президента США, внесет серьезный вклад в увеличение торгового оборота и инвестиционных потоков.

    Э. Алиев в своем выступлении подробно рассказал о благоприятной деловой среде в Азербайджане, экономическом потенциале Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, транзитно-логистических преимуществах страны, а также об Алятской Свободной экономической зоне, задуманной как центр деятельности, создающей добавленную стоимость.

    Заместитель помощника секретаря по промышленности и безопасности Министерства торговли США Джеффри Кесслер и заместитель помощника секретаря по энергетике и критическим минералам Государственного департамента США Реджи Сингх особо отметили важность развития деловых связей между двумя странами и стимулирования совместной деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес.

    В рамках конференции были проведены панельные сессии, охватывающие сферы технологий и инноваций, цифровизации, энергетической инфраструктуры, финансов и банковского дела, а также состоялись широкие обсуждения.

    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель
    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель

    США Азербайджан укрепление отношений
    Фото
    Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırır
    Ты - Король

    Последние новости

    19:59
    Фото

    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель

    Бизнес
    19:42
    Фото

    В Баку обсудили подготовку к Всемирному форуму по межкультурному диалогу

    Kультурная политика
    19:28
    Фото

    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    19:14

    Служба восстановления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов выбирает аудитора

    Финансы
    19:14
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре "Поддержка жизни"

    Внутренняя политика
    19:12
    Фото

    Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных учений

    Армия
    19:03
    Фото

    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов

    Внешняя политика
    19:01

    Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасности

    В регионе
    18:59
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 30 граждан Индонезии и КНР - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    Лента новостей