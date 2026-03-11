Следовавшее из РФ в Египет грузовое судно село на мель в Дарданеллах
В регионе
- 11 марта, 2026
- 21:09
Грузовое судно под названием NATO APP, следовавшее из России в Египет, село на мель в проливе Дарданеллы.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила Береговая охрана Чанаккале.
Отмечается, что инцидент произошел из-за возникшей неисправности двигателя грузового судна. На судне под панамским флагом длиной 189 метров находится 51 258 тонн зерна.
После подачи аварийного сигнала на место происшествия были направлены спасательное судно "Kurtarma-21" и катер KEGM-8.
