    Следовавшее из РФ в Египет грузовое судно село на мель в Дарданеллах

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 21:09
    Следовавшее из РФ в Египет грузовое судно село на мель в Дарданеллах

    Грузовое судно под названием NATO APP, следовавшее из России в Египет, село на мель в проливе Дарданеллы.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила Береговая охрана Чанаккале.

    Отмечается, что инцидент произошел из-за возникшей неисправности двигателя грузового судна. На судне под панамским флагом длиной 189 метров находится 51 258 тонн зерна.

    После подачи аварийного сигнала на место происшествия были направлены спасательное судно "Kurtarma-21" и катер KEGM-8.

    Rusiyadan Misirə gedən yük gəmisi Çanaqqala boğazında saya oturub
