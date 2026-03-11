Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Для участников Глобального Бакинского форума организован ифтар

    Религия
    • 11 марта, 2026
    • 20:30
    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде организовал ифтар для участников, прибывших в нашу страну в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    Как сообщает Report, среди гостей вечера также были руководители действующих в Азербайджане религиозных общин.

    Церемония ифтара началась с чтения аятов из Священного Корана и молитвы Рамазана.

    Аллахшукюр Пашазаде отметил, что присутствие в Азербайджане представителей разных стран вызывает гордость. "В Азербайджане мультикультурализм и межрелигиозные связи находятся на высочайшем уровне. Основу для этого заложил еще великий лидер Гейдар Алиев. Эта политика и сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым", - подчеркнул Пашазаде.

    Вырховный представитель Альянса цивилизаций ООН и спецпосланник по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос поблагодарил Азербайджан за создание подобной платформы: "Я хочу заверить вас, что на протяжении всей своей карьеры я поддерживал борьбу с исламофобией. Политика, проводимая Азербайджаном в этой области, весьма вдохновляющая".

    Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин обратил внимание на важность толерантности в обществе. Он подчеркнул, что ценность, которую Азербайджан придает укреплению социальных связей, является предметом большой гордости для всех.

    Бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса обратил внимание на то, что пример мультикультурализма в Азербайджане вносит вклад в установление глобального мира.

    В выступлениях были высоко оценены шаги, предпринимаемые нашей страной на международном уровне в направлении продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога, было подчеркнуто, что наша страна сформировала образцовую модель в этой сфере.

    Затем гости приступили к трапезе.

    Лента новостей