В НОК Азербайджана учреждена Комиссия по безопасному спорту

    Индивидуальные
    • 11 марта, 2026
    • 20:43
    В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана в целях укрепления принципов безопасного спорта и обеспечения независимого контроля создана Комиссия по безопасному спорту.

    Как сообщает Report, председателем комиссии назначен генеральный секретарь НОК Азер Алиев.

    В состав комиссии вошли Тахмина Тагизаде – исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана, Эльгюн Сафаров – начальник отдела Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Хазар Исаев – председатель Комиссии по честным играм и Фарида Азизова – председатель Комиссии спортсменов.

    Отмечается, что Комиссия по безопасному спорту будет содействовать защите этических ценностей в спортивной среде, обеспечению благополучия спортсменов и развитию безопасной спортивной среды.

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində Təhlükəsiz İdman Komissiyası təsis edilib
    Лента новостей