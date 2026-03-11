В НОК Азербайджана учреждена Комиссия по безопасному спорту

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана в целях укрепления принципов безопасного спорта и обеспечения независимого контроля создана Комиссия по безопасному спорту.

Как сообщает Report, председателем комиссии назначен генеральный секретарь НОК Азер Алиев.

В состав комиссии вошли Тахмина Тагизаде – исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана, Эльгюн Сафаров – начальник отдела Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Хазар Исаев – председатель Комиссии по честным играм и Фарида Азизова – председатель Комиссии спортсменов.

Отмечается, что Комиссия по безопасному спорту будет содействовать защите этических ценностей в спортивной среде, обеспечению благополучия спортсменов и развитию безопасной спортивной среды.