Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 11 марта, 2026
- 17:28
11 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Европейского союза Антониу Кошта выступают с заявлениями для прессы.
Об этом передает корреспондент Report.
Последние новости
18:01
Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалогаВнешняя политика
17:55
Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынкеЭнергетика
17:51
Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%Энергетика
17:45
Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессыАрмия
17:38
В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/сЭнергетика
17:35
Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/сЭнергетика
17:28
Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:23
СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефтиДругие страны
17:21