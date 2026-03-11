Etalon neft markalarının qiymətləri 2 %-dən çox artıb
Energetika
- 11 mart, 2026
- 12:39
Londonun ICE birjasında 2026-cı ilin may ayı üçün "Brent" markalı neftin fyuçersinin qiyməti 2,5 % artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
Hazırda "Brent" 1 barel üçün 89,99 ABŞ dolları (+2,49 %) səviyyəsində ticarət olunur.
Eyni zamanda, 2026-cı ilin aprel ayı üçün "WTI" markalı neftin fyuçersinin qiyməti 2,65 % artaraq 1 barel üçün 85,66 ABŞ dolları təşkil edib.
