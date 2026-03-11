В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

В селе Забух Лачынского района начался прием последних заявок на аренду сельхозугодий для посевов.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, прием заявок проводится через Электронную систему сельского хозяйства (eagro.az) и продлится до 16 марта.

Земли площадью от 5 га будут предоставлены на льготных условиях согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета министров. Поля предназначены для выращивания пшеницы, ячменя, нута, картофеля и кормовых растений.

Заключение договоров аренды и ознакомление с территориями состоится в конце октября – начале ноября. Срок аренды составит два года с возможностью продления.