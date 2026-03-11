Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    АПК
    • 11 марта, 2026
    • 10:02
    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    В селе Забух Лачынского района начался прием последних заявок на аренду сельхозугодий для посевов.

    Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, прием заявок проводится через Электронную систему сельского хозяйства (eagro.az) и продлится до 16 марта.

    Земли площадью от 5 га будут предоставлены на льготных условиях согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета министров. Поля предназначены для выращивания пшеницы, ячменя, нута, картофеля и кормовых растений.

    Заключение договоров аренды и ознакомление с территориями состоится в конце октября – начале ноября. Срок аренды составит два года с возможностью продления.

    село Забух Лачынский район аренда сельхозугодий прием заявок
    Zabuxda torpaqların əkin məqsədli istifadəsi üçün son müraciətlərin qəbulu başlayır
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    10:02

    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    АПК
    09:58

    Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Внешняя политика
    09:55

    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Энергетика
    09:51

    Катар заявил о перехвате ракетной атаки

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Энергетика
    09:38

    Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана

    Другие страны
    09:34

    Глава МИД Катара: Страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран этого не понимает

    Другие страны
    09:33

    Жапаров: Девять из 10-ти кандидатов на пост главы МЧС Кыргызстана замешаны в коррупции

    В регионе
    Лента новостей