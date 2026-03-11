Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $12,69 или 12,32% - до $90,34.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $87,94.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $12,77 или 12,88% - до $86,33 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год экспортная цена на нефть заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.