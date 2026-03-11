Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Энергетика
    • 11 марта, 2026
    • 09:45
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $12,69 или 12,32% - до $90,34.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $87,94.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $12,77 или 12,88% - до $86,33 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год экспортная цена на нефть заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Цена на нефть
    Azərbaycan nefti 13 dollara yaxın ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops to $90.34 per barrel
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    10:02

    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    АПК
    09:58

    Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Внешняя политика
    09:55

    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Энергетика
    09:51

    Катар заявил о перехвате ракетной атаки

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Энергетика
    09:38

    Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана

    Другие страны
    09:34

    Глава МИД Катара: Страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран этого не понимает

    Другие страны
    Лента новостей