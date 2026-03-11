İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan nefti 13 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    • 11 mart, 2026
    • 09:33
    Azərbaycan nefti 13 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 12,69 ABŞ dolları və ya 12,32 % azalaraq 90,34 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 87,94 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 12,77 ABŞ dolları və ya 12,88 % azalaraq 86,33 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13
    Azeri Light crude drops to $90.34 per barrel

    Son xəbərlər

    10:20

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"

    Energetika
    10:20

    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb

    Digər ölkələr
    10:19
    Foto

    "AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilib

    Sənaye
    10:14

    Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    10:13

    Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Region
    10:12

    İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    10:12

    "Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olub

    Futbol
    10:09

    Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçirib

    Xarici siyasət
    10:04

    Rezidenturayaya qəbulun ilk mərhələsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti