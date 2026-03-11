Рейс Красноярск-Якутск подал аварийный сигнал и направился на аэродром вылета

Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся.

На борту находятся 115 пассажиров.