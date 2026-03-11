Рейс Красноярск-Якутск подал аварийный сигнал и направился на аэродром вылета
В регионе
- 11 марта, 2026
- 09:28
Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся.
На борту находятся 115 пассажиров.
Последние новости
10:19
Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в деньДругие страны
10:07
Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядомДругие страны
10:02
В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодийАПК
09:58
Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМВнешняя политика
09:55
Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррельЭнергетика
09:51
Катар заявил о перехвате ракетной атакиДругие страны
09:45
Азербайджанская нефть подешевела почти на $13Энергетика
09:38
Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против ИранаДругие страны
09:34