    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünün evində axtarış aparılıb

    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 15:41
    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünün evində axtarış aparılıb

    Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Rəyasət Heyətinin üzvünün evində axtarış aparılıb.

    "Report"un məlumatına görə, axtarış Məmməd İbrahimin evində olub.

    Xatırladaq ki, bu gün AXCP sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb.

    Əli Kərimli axcp axtarış
    В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск

