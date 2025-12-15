"Şərurlu İsfəndiyar" məhkəmədə: Ramiz Mehdiyevlə əlaqəsi olanlar cəzalarını alacaqlar
AMEA-nın mütəxəssisinin verdiyi rəydə İsfəndiyar Axundovun Emil Səməndərova qarşı işlətdiyi "dələduz" ifadəsinə və bunun təhqir olduğuna yer verilməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Şərur MTK"nın sahibi İsfəndiyar Axundovun ("Şərurlu İsfəndiyar") barəsində xüsusi ittiham qaydasında şikayət verən Emil Səməndərovun vəkili Asim Abbasov sözügedən məsələ ilə bağlı məhkəmə prosesində deyib.
Belə ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsində hakim Vüsal Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda vəkil Asim Abbasov AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun mütəxəssisi Nəzakət Qaziyevanın rəyində ziddiyyət olduğunu diqqətə çatdırıb:
"AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Ramiz Mehdiyev vəzifədə olan zaman onun əmri ilə təyin edilib. İnstitutun direktoru ilə Ramiz Mehdiyev, eləcə də İsfəndiyar Axundov arasında əlaqələrin olması barədə məlumatlar var. Bizim sübutlar siyahısından çıxarılmasını istədiyimiz rəyi verən mütəxəssis də sözügedən institutun əməkdaşıdır. Xahiş edirəm ki, bu rəy sübutlar siyahısından çıxarılsın".
Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Ülvi Nəsibli əlavə edib ki, Ramiz Mehdiyevlə İsfəndiyar Axundov arasında əlaqənin olmağı cəfəngiyyatdır:
"Xüsusi ittihamçının vəkili təsdiqini tapmamış məlumatlara istinad edir. Belə çıxır ki, Emil Səməndərovun da Ramiz Mehdiyevlə əlaqəsi var. Bunun baxılan işə aidiyyəti yoxdur. İttihamçı tərəfin mütəxəssis rəyinin sübutlar siyahısından çıxarılması üçün verdiyi vəsatətin təmin edilməməsini xahiş edirəm".
Təqsirləndirilən İsfəndiyar Axundov deyib ki, onun Ramiz Mehdiyevlə heç bir əlaqəsi yoxdur: "Bu işlə aidiyyəti qurumlar məşğul olur. Kiminsə Ramiz Mehdiyevlə əlaqəsi varsa, cəzasını alacaq".
Vəkil Asim Abbasov deyib ki, İsfəndiyar Axundovla Ramiz Mehdiyev arasında əlaqənin olması ilə bağlı məlumatlar 2020-2021-ci illərdə yayılıb.
O əlavə edib ki, İsfəndiyar Axundovun yaxın qohumları ona zəng edərək işdən çəkindirməyə çalışıb: "Hətta qarşı tərəflə Emil Səməndərov arasında 3 ev məsələsi olub. Biz heç bir şey istəmirik. İstədiyimiz odur ki, İsfəndiyar Axundov mediada dediyi sözlərin yanlış olduğunu bildirsin".
Həmçinin, təqsirləndirlənin vəkili Ülvi Nəsibli deyib ki, Emil Səməndərovun vəkili Asim Abbasovun xüsusi ittiham qaydasında şikayət etməyə səlahiyyəti olmayıb. O, bu səbəbdən işin icraata götürülməsinin düzgün olmadığını qeyd edib.
Hakim Vüsal Tağıyev vəkil Asim Abbasovun AMEA-nın mütəxəssisi Nəzakət Qaziyevanın verdiyi rəyin sübutlar siyahısından çıxarılıb-çıxarılmaması ilə bağlı yekunda qərar veriləcəyini bildirib.
Həmçinin, hakim vəkil Asim Abbasovun məhkəməyə ilk rəy verən ekspertlərin dindirilməsi ilə bağlı təqdim etdiyi vəsatəti təmin etməyib.
Daha sonra proses sənədlərin tədqiqi ilə davam edib. Sənədlər tədqiq olunduqdan sonra məhkəmə istintaqının yekunlaşması barədə qərar qəbul olunub.
Vəkil Asim Abbasov çıxış üçün vaxt istəyib.
Məhkəmənin növbəti iclası dekabrın 22-nə təyin olunub.
Qeyd edək ki, İsfəndiyar Axundov "Proqress 2016 MTK"nın həbsdə olan rəhbəri Emil Səməndərovu dələduz adlandırıb.
Buna görə də Emil Səməndərov İsfəndiyar Axundov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələri üzrə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edib.
O, İsfəndiyar Axundovun qeyd olunan maddələrlə cəzalandırılmasını istəyib.