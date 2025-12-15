WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanlı məşqçi faciəvi şəkildə vəfat edib

    Fərdi
    • 15 dekabr, 2025
    • 13:40
    Azərbaycanlı məşqçi faciəvi şəkildə vəfat edib

    Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) Quba regionu üzrə məşqçisi, Quba İstirahət, İdman, Təlim və Tədris Kompleksinin atletika üzrə məşqçi müəllimi Vüqar Atayev vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a AAF-dan məlumat verilib.

    O, yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.

    vəfat məşqçi dəm qazı Azərbaycan Atletika Federasiyası Vüqar Atayev
    Азербайджанский тренер трагически погиб

    Son xəbərlər

    14:38

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    14:35
    Foto

    Kamran Əliyev Dohada korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetməsində iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:33

    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Türkdilli dövlətlər arasında çempionat bizim üçün prinsipial idi"

    Fərdi
    14:33

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 4 sənəd təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    14:30

    Azərbaycanın qızıl bazarında idxal həcmləri tarixi maksimuma yaxınlaşıb

    Biznes
    14:30

    Nazirlər Kabineti Milli Məclis qarşısında hesabatı martın 31-dək verəcək

    Daxili siyasət
    14:28

    Azərbaycan-Əlcəzair Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın yaradılması sazişi təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    14:23

    Azərbaycanda dövlət müəssisələri üçün yeni Qaydaların layihəsi hazırlanıb

    Maliyyə
    14:23

    Azərbaycanla Maldiv arasında ümumvətəndaş pasport sahibləri viza tələbindən qarşılıqlı azad edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti