    • 15 декабря, 2025
    • 14:37
    Азербайджанский тренер трагически погиб

    Тренер Федерации атлетики Азербайджана по Губинскому региону, тренер по атлетике и преподаватель Губинского учебно-спортивного комплекса Вугар Атаев трагически погиб.

    Об этом Report сообщили в Федерации.

    Согласно информации, он скончался в результате отравления угарным газом у себя дома.

    Вугар Атаев трагическая смерть Федерация атлетики Азербайджана
    Azərbaycanlı məşqçi faciəvi şəkildə vəfat edib

