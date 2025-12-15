Азербайджанский тренер трагически погиб
Индивидуальные
- 15 декабря, 2025
- 14:37
Тренер Федерации атлетики Азербайджана по Губинскому региону, тренер по атлетике и преподаватель Губинского учебно-спортивного комплекса Вугар Атаев трагически погиб.
Об этом Report сообщили в Федерации.
Согласно информации, он скончался в результате отравления угарным газом у себя дома.
Последние новости
15:46
Пеллегрини призвал мир отказаться от ненависти после теракта в АвстралииДругие страны
15:46
Создан организационный комитет в связи с проведением ЧМ в 2027 году в АзербайджанеФутбол
15:44
В Азербайджане разработан новый проект Правил для госпредприятийФинансы
15:43
Инициатива Ильхама Алиева по объявлению амнистии затронет более 20 тысяч человекВнутренняя политика
15:40
В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и СШАДругие страны
15:31
Азербайджан в 2025 году импортировал рекордный объем золотаБизнес
15:27
Фото
В Минфине Азербайджана обсудили итоги исполнения бюджета за 11 месяцевФинансы
15:18
В Кыргызстане министр уволен за несоблюдение норм служебной этикиВ регионе
15:07