Ramiz Mehdiyevlə bağlı cinayət işi çərçivəsində Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 15:07
    Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Əli Kərimli barəsində araşdırma ilə bağlı onun yaşadığı mənzildə axtarış aparılıb, lakin o, saxlanılmayıb.

    Qeyd edək ki, Əli Kərimli barəsində araşdırma Prezident Adminstrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi çərçivəsində aparılır.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 14-də Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Ramiz Mehdiyev barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib.

    Məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş R.Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.

    O Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.

    Ramiz Mehdiyev Həbs Əli Kərimli
    В доме Али Керимли проведен обыск в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева
    Ali Karimli's home searched as part of probe linked to Ramiz Mehdiyev's case

