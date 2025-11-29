Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Происшествия
    • 29 ноября, 2025
    • 15:11
    В доме Али Керимли проведен обыск в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева

    В доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли проведен обыск.

    Согласно полученной Report информации, обыск в его квартире проведен в рамках расследования Службы государственной безопасности (СГБ), но он не задержан.

    Отметим, что расследование в отношении Али Керимли проводится в рамках уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

    Следует отметить, что Бакинский суд Сабаильского района 14 октября принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

    Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Ramiz Mehdiyevlə bağlı cinayət işi çərçivəsində Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb
    Ali Karimli's home searched as part of probe linked to Ramiz Mehdiyev's case
