В доме Али Керимли проведен обыск в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева

В доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли проведен обыск.

Согласно полученной Report информации, обыск в его квартире проведен в рамках расследования Службы государственной безопасности (СГБ), но он не задержан.

Отметим, что расследование в отношении Али Керимли проводится в рамках уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Следует отметить, что Бакинский суд Сабаильского района 14 октября принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.