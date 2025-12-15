WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Qış fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 15 dekabr, 2025
    • 13:22
    Qış fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtı açıqlanıb

    Qış fəsli Azərbaycana dekabrın 21-i saat 19:03:01-də daxil olacaq.

    Bu barədə "Report"a Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bununla da Şimal yarımkürəsində qış, Cənub yarımkürəsində isə yay fəsli başlayacaq.

    Bu zaman Yerin fırlanma oxu Günəş istiqaməti ilə ən böyük bucaq əmələ gətirir və ya Günəş həmin gün günorta üfüqdən minimum hündürlükdə (26⁰.2) olur. Həmin gün ən qısa gündüz (gündüzün uzunluğu 9 saat 17 dəqiqə 22 saniyə) və ən uzun gecə (gecənin uzunluğu 14 saat 42 dəqiqə 38 saniyə) olur.

    Qış fəslinin uzunluğu 88 gün 23 saat 42 dəqiqə 52 saniyə təşkil edəcək.

    Qış fəsli Astrofizika

    Son xəbərlər

    13:31

    "Şərurlu İsfəndiyar" məhkəmədə: Ramiz Mehdiyevlə əlaqəsi olanlar cəzalarını çəkəcəklər

    Daxili siyasət
    13:30

    İlham Əliyev sabiq dövlət müşaviri Vahid Axundovun vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

    Daxili siyasət
    13:22

    Qış fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    13:16

    Sabah leysan yağacaq, yolların buz bağlaması gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:13

    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    13:10

    Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyasının çatdırılması gözlənilir

    Region
    13:09

    Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaq

    Sosial müdafiə
    13:07

    Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib

    Futbol
    13:05
    Foto

    Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti