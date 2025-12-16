"Neftçi"nin futbolçusu Afrika Millətlər Kubokunun oyunları üçün Benin yığmasına çağırılıb
Futbol
- 16 dekabr, 2025
- 15:27
"Neftçi"nin futbolçusu Sessi Dalmeyda Afrika Millətlər Kubokunda mübarizə aparacaq Benin milli komandasına dəvət olunub.
"Report" xəbər verir ki, D qrupunda yer alan Benin millisi Seneqal, Botsvana və Konqo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, Afrika Millətlər Kuboku dekabrın 21-dən 2026-cı il yanvarın 18-dək Mərakeşdə keçiriləcək.
