Названо точное время наступления зимы в Азербайджане
Наука и образование
- 15 декабря, 2025
- 13:42
Астрономическая зима в Азербайджане наступит 21 декабря в 19:03:01 по местному времени.
Как сообщили Report в кафедре астрофизики физического факультета БГУ, в этот момент в Северном полушарии наступит зимний сезон, а в Южном - летний.
В день зимнего солнцестояния ось вращения Земли образует наибольший угол по отношению к Солнцу, а светило поднимается над горизонтом на минимальную высоту - 26°2. В этот день наблюдается самый короткий световой день в году - 9 часов 17 минут 22 секунды, и самая длинная ночь - 14 часов 42 минуты 38 секунд.
Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 42 минуты 52 секунды.
