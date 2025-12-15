Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Названо точное время наступления зимы в Азербайджане

    Наука и образование
    • 15 декабря, 2025
    • 13:42
    Названо точное время наступления зимы в Азербайджане

    Астрономическая зима в Азербайджане наступит 21 декабря в 19:03:01 по местному времени.

    Как сообщили Report в кафедре астрофизики физического факультета БГУ, в этот момент в Северном полушарии наступит зимний сезон, а в Южном - летний.

    В день зимнего солнцестояния ось вращения Земли образует наибольший угол по отношению к Солнцу, а светило поднимается над горизонтом на минимальную высоту - 26°2. В этот день наблюдается самый короткий световой день в году - 9 часов 17 минут 22 секунды, и самая длинная ночь - 14 часов 42 минуты 38 секунд.

    Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 42 минуты 52 секунды.

    зима Азербайджан
    Qış fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtı açıqlanıb

    Последние новости

    14:10

    Азербайджан направил запрос на участие в нескольких учениях НАТО в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:53

    Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

    Бизнес
    13:52
    Фото

    Вернувшимся в Хоровлу 22 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:50

    ЕК намерена в начале 2026 года внести законопроект о запрете поставок нефти из РФ

    Энергетика
    13:45

    ИВ Баку завершает подготовку к новогодним торжествам

    Внутренняя политика
    13:44

    Число жертв наводнений в Марокко достигло 37 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    13:44

    Депутат: При оплате труда в праздничные дни будет учитываться почасовой тарифный оклад

    Социальная защита
    13:42

    Названо точное время наступления зимы в Азербайджане

    Наука и образование
    13:40

    Мирзоян: Ереван приветствует участие ЕС в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей