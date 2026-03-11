Глава МИД Катара: Страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран этого не понимает

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 09:34
    Иран должен сесть за стол переговоров для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулазиз аль-Хулайфи.

    По его словам, атаки Ирана на его соседей в регионе "не принесут никому пользы".

    Аль-Хулайфи отметил, что Катар остается крайне обеспокоен расширением иранских атак, включая удары по гражданской инфраструктуре.

    "К сожалению, мы оказались в нынешней ситуации. Мы считаем, что не существует иного пути к устойчивому и долгосрочному решению [конфликта - ред.], кроме как возвращение за стол переговоров", - сказал он.

    Министр подчеркнул, что Катар осуждает атаки со стороны Ирана, назвав их "возмутительными" и "необоснованными".

    Аль-Хулайфи, отметил, что страны по которым Иран наносит свои удары, такие как Катар и Оман ранее выступали региональными посредниками, пытавшиеся установить связи между Тегераном и западными странами. Дипломат отметил, что несколько дней назад он пытался донести эту мысль до иранских коллег, однако не добился результата.

    "Мы не сможем выполнять роль посредника, находясь под ударами. Страны региона не являются врагами Ирана, однако иранцы не понимают этого", - заявил Аль-Хулайфи.

    Он добавил, что Доха продолжит предпринимать меры для защиты и реализации своего права на самооборону.

    Министр подчеркнул, что конфликт требует "глобального решения", которое обеспечит продолжение движения энергетических поставок через Ормузский пролив, поскольку конфликт, по его словам, наносит вред международному судоходству.

    Дипломат отметил, что также вел переговоры с американской стороной, и призывал президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия.

    "Наши каналы связи с коллегами в Соединённых Штатах всегда открыты, и мы продолжаем оказывать поддержку мирному урегулированию конфликта. Искренне надеемся, что стороны смогут прекратить военные операции и вернуться за стол переговоров", - заключил он.

    Qətərin XİN başçısı: Region ölkələri İranın düşməni deyil, lakin Tehran bunu anlamır
