Qətərin XİN başçısı: Region ölkələri İranın düşməni deyil, lakin Tehran bunu anlamır
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 10:00
İran Yaxın Şərqdə münaqişənin gərginliyini azaltmaq üçün danışıqlar masası arxasına əyləşməlidir.
"Report"un "Al-Jazeera"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Qətərin xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdüləziz əl-Xulayfi bildirib.
Onun sözlərinə görə, İranın regiondakı qonşularına hücumları heç kimə fayda gətirməyəcək.
Nazir qeyd edib ki, Qətər İranın hücumlarının genişlənməsindən, o cümlədən mülki infrastruktura endirilən zərbələrdən son dərəcə narahatdır.
