В Бейлагане задержан нарушитель госграницы

Успешно продолжаются мероприятия по надежной охране государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Успешно продолжаются мероприятия по надежной охране государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, благодаря бдительности сотрудников службы в очередной раз предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств через государственную границу в Азербайджанскую Республику.

Внимание пограничного наряда привлекло подозрительное поведение мужчины 22 февраля около 23:30 возле пограничной заставы, расположенной в селе Амирзейдли Бейлаганского района на служебной территории пограничного отряда "Горадиз".

Неизвестный взял пакет и попытался скрыться с территории. Мужчина, не подчинившийся требованию пограничного наряда остановиться, был задержан.

Была установлена личность задержанного, им является житель Габалинского района Мурад Халяддин оглу Аббасов 1996 года рождения. При досмотре в пакете у задержанного было обнаружено и изъято 4 килограмма 74 грамма наркотических средств (3 кг 520 г опиума, 554 грамма марихуана, 200 таблеток "метадон-40"), а также 50 коробок с лекарственными препаратами под названием "mydrax".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.