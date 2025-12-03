В Барде мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь

В Бардинском районе мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь, страдавшую психическими расстройствами.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Назырлы.

Жительница села Керимова Саранджам Ясин гызы (1981 г.р.), долгие годы страдавшая психическими расстройствами, бросилась в канал, протекающий через центр села. Отец девушки Керимов Ясин Аваз оглу (1957 г.р.) попытался спасти дочь, но в результате утонул сам.

С.Керимову спасли жители села и сотрудники полиции.

Отметим, что Я.Керимов долгие годы работал учителем начальных классов в средней школе села Назырлы.