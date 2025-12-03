Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Барде мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 09:57
    В Барде мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь

    В Бардинском районе мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь, страдавшую психическими расстройствами.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Назырлы.

    Жительница села Керимова Саранджам Ясин гызы (1981 г.р.), долгие годы страдавшая психическими расстройствами, бросилась в канал, протекающий через центр села. Отец девушки Керимов Ясин Аваз оглу (1957 г.р.) попытался спасти дочь, но в результате утонул сам.

    С.Керимову спасли жители села и сотрудники полиции.

    Отметим, что Я.Керимов долгие годы работал учителем начальных классов в средней школе села Назырлы.

    Барда водоканал село Назырлы
    Bərdədə qızını xilas etmək istəyən ata kanalda boğularaq ölüb
    Elvis

    Последние новости

    10:28

    Пограничники задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу

    Происшествия
    10:19
    Фото

    Азербайджан вывел на орбиту спутник "Azərbaycanın Zəfəri" - ОБНОВЛЕНО

    ИКТ
    10:10

    В Баку при пожаре в автомобиле погиб человек

    Происшествия
    10:07

    ГПС: В ноябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 20 иностранцев

    Происшествия
    10:00

    Садыр Жапаров 3-4 декабря совершит госвизит в Пакистан

    Другие страны
    09:57

    В Барде мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь

    Происшествия
    09:53

    Цена азербайджанской нефти не изменилась

    Энергетика
    09:49

    Казахстан начал производство химзавода стоимостью около $70 млн

    Энергетика
    09:44

    После II Карабахской войны около 500 военнослужащих обеспечены протезами

    Социальная защита
    Лента новостей