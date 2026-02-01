Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Совбез Ирана: Формирование переговорной системы с США продвигается

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 03:21
    Совбез Ирана: Формирование переговорной системы с США продвигается

    Формирование переговорной системы для выстраивания диалога между Ираном и США продвигается, несмотря на нагнетание ситуации средствами массовой информации.

    Как передает Report, об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети Х.

    "Несмотря на искусственно созданную в СМИ атмосферу войны, в формировании системы для переговоров имеется прогресс", - говорится в публикации.

