Совбез Ирана: Формирование переговорной системы с США продвигается
В регионе
- 01 февраля, 2026
- 03:21
Формирование переговорной системы для выстраивания диалога между Ираном и США продвигается, несмотря на нагнетание ситуации средствами массовой информации.
Как передает Report, об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети Х.
"Несмотря на искусственно созданную в СМИ атмосферу войны, в формировании системы для переговоров имеется прогресс", - говорится в публикации.
