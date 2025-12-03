İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bərdədə qızını xilas etmək istəyən ata kanalda boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 03 dekabr, 2025
    • 09:16
    Bərdədə qızını xilas etmək istəyən ata kanalda boğularaq ölüb

    Bərdə rayonunda özünü kanala atan psixi problemli qızını xilas etmək istəyən ata boğularaq ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Nazırlı kəndində baş verib.

    Bildirilib ki, uzun illərdir psixi problemləri olan kənd sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Kərimova Sərəncam Yasin qızı özünü kəndin mərkəzindən keçən kanala atıb. Bunu görən atası, 1957-ci il təvəllüdlü Kərimov Yasin Əvəz oğlu qızını kanaldan çıxarmağa çalışsa da, özü suda boğularaq ölüb. S.Kərimova isə kənd sakinləri və polis əməkdaşları tərəfindən xilas edilərək sudan çıxarılıb.

    Qeyd edək ki, Y.Kərimov uzun müddət Nazırlı kənd orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi kimi işləyib.

    Bərdə kanal müəllim

    Son xəbərlər

    09:39

    Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:39

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı təhqiqat yekunlaşmaq üzrədir

    Region
    09:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Oyunumuza gələn azarkeşlər peşman olmadılar"

    Futbol
    09:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaq

    Komanda
    09:21

    Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    09:20

    Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:19

    Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 20 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    09:19

    Azərbaycan orbitə "Zəfər" peyki buraxıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti