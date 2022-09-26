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В Баку задержаны 34 наркоторговца

В Баку задержаны 34 наркоторговца Сотрудники Наримановского районного управления полиции в ходе проведенных в сентябре операций задержали 34 человека, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.
Происшествия
26 сентября 2022 г. 11:17
В Баку задержаны 34 наркоторговца

Сотрудники Наримановского районного управления полиции в ходе проведенных в сентябре операций задержали 34 человека, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

У них было изъято 9 кг наркотиков, включая 4 кг героина, 1 кг метамфетамина и 4 кг марихуаны.

Отметим, что сотрудники управления за последнее время выявили на территории Наримановского района и изъяли из оборота 45 кг наркотиков.

По последним выявленным фактам заведены уголовные дела, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 34 narkotacir saxlanılıb

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