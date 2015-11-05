В Баку задержана женщина, объявленная в Турции в международный розыск по линии Интерпола

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержана гражданка Азербайджана, разыскиваемая в Турции. Об этом Report сообщили в Главном управлении полиции города Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, была задержана Амина Мирзоева (1954 г.р.), находящаяся в международном розыске по линии Интерпола с 14 ноября 2000 года по ст. 450/7 и 492/1 УК Турции (убийство и кража).

Она передана в Сабунчинское районное отделение полиции.