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В Баку задержана подозреваемая в убийстве мужа

В Баку задержана подозреваемая в убийстве мужа 9 мая этого года примерно в 22:00 в Баку в квартире по адресу ул. Фикрета Амирова, дом 1, кв. 54 был обнаружен труп Ахундова Рашида Магеррам оглу, 1952 года рождения, со следами насилия.
Происшествия
11 августа 2021 г. 12:13
В Баку задержана подозреваемая в убийстве мужа

9 мая этого года примерно в 22:00 в Баку в квартире по адресу ул. Фикрета Амирова, дом 1, кв. 54 был обнаружен труп Ахундова Рашида Магеррам оглу, 1952 года рождения, со следами насилия.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, по факту Сабаильской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана.

В ходе проведенных следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что 9 мая 2021 года примерно в 18:00 Исмаилова Инесса Владимировна на почве семейного конфликта нанесла своему супругу - Рашиду Ахундову удары по различным частям тела. Не успокоившись на этом, женщина стала душить мужа серебряной цепочкой-тростью, висевшей у него на шее. В результате мужчина умер от механической асфиксии.

10 августа 2021 года решением суда в отношении Иннесы Исмаиловой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей инкриминированы обвинения по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Азербайджана.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются. Дело передано в следственное управление Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda arvad boyunbağı ilə ərini boğaraq öldürüb

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