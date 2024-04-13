В Баку задержан подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов в одном из кафе на территории Сабаильского района.

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов в одном из кафе на территории Сабаильского района.

Об этом сообщили Report в МВД.

Информация о краже ранее поступила в 39-й отдел Сабаильского районного управления полиции.

Согласно поступившей жалобе, в украденной сумке были 530 манатов наличными, кольцо стоимостью в 2 000 манатов, банковские карты и документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый житель Баку Махир Мамедов, расследование продолжается.