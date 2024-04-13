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В Баку задержан подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов

В Баку задержан подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов В Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов в одном из кафе на территории Сабаильского района.
Происшествия
13 апреля 2024 г. 11:26
В Баку задержан подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже на сумму более 2,5 тыс. манатов в одном из кафе на территории Сабаильского района.

Об этом сообщили Report в МВД.

Информация о краже ранее поступила в 39-й отдел Сабаильского районного управления полиции.

Согласно поступившей жалобе, в украденной сумке были 530 манатов наличными, кольцо стоимостью в 2 000 манатов, банковские карты и документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый житель Баку Махир Мамедов, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kafedən çanta oğurlanıb

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