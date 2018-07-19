В Баку убийца осужден на 5 лет лишения свободы

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Сабита Багирова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Анвара Сеидова был зачитан приговор.

Приговором суда он был осужден на 5 лет лишения свободы.

Напомним, что прокурор в своем выступлении попросил лишить С.Багирова свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что инцидент произошел в мае прошлого года перед одним из кафе в Низаминском районе.

Перед одним из кафе в Низаминском районе Баку житель Агсуинского района Сабит Багиров на почве конфликта нанес ножевое ранение житель Баку Валеху Гейдарову. В.Гейдаров скончался по дороге в больницу.

После инцидента сотрудники 23-го отделения Управления полиции Низаминского района задержали и передали следствию С.Багирова.