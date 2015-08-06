Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Баку сын угнал автомобиль отца. Как сообщает Report, событие произошло в поселке Шувялан Хазарского района.

Так, житель поселка Акиф Рзаев обратился в полицию по поводу угона автомобиля марки ВАЗ 2107. Незамедлительно приступившие к поиску машины сотрудники полиции смогли определить местонахождение транспортного средства. Автомобиль А.Рзаева был задержан полицией на Тбилисском проспекте. В ходе расследования стало известно, что автомобиль угнан сыном Акифа Рзаева - 26-летним Эльчином Рзаевым.

По данному факту ведется расследование.