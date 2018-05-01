В Баку совершивший мошенничество в отношении знакомого арестован в зале суда

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Ровшана Гамбарова, обвиненного в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был зачитан приговор.

Приговором суда он был осужден на 8 лет и 7 месяцев лишения свободы. Р.Гамбаров, в отношении которого не была избрана мера пресечения в виде ареста, был арестован в зале суда.

По приговору, гражданские иски потерпевших были удовлетворены.

По обвинительному акту, Р.Гамбаров занял у знакомого 115 тыс. долларов с тем, чтобы привезти из ОАЭ кондиционеры марки LG и, продав их в торговом центре "Садарак", вернуть долг с частью прибыли.

У другого знакомого Афига Гафарова он взял 54 тыс. 987 манатов.

Р.Гамбаров на суде не признал своей вины, сказал, что взял деньги под проценты и вернул даже в большем размере.

Отметим, что ранее он находился в розыске. Решением суда после примерно 5-месячного ареста был отпущен под домашний арест.