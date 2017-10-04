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    В Баку прорвало канализационную линию, построенная "Азеравтойол" дорога просела - ФОТО

    Процесс проседания дорожного покрытия, произошедший утром, все еще продолжается© Report/ Firi Salim

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку на параллельной с проспектом Гара Гараева улице Мехди Аббасова просела часть дороги.

    Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, причиной проседания части дороги стал прорыв подземной канализационной линии.

    Процесс проседания дорожного покрытия, произошедший утром, все еще продолжается.

    Полностью ограничено движение транспорта на этой территории.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ОАО "Азерсу".

    Отметим, что данная дорога была проложена ОАО "Азеравтойол".

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