В Баку прорвало канализационную линию, построенная "Азеравтойол" дорога просела - ФОТО

© Report/ Firi Salim

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку на параллельной с проспектом Гара Гараева улице Мехди Аббасова просела часть дороги.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, причиной проседания части дороги стал прорыв подземной канализационной линии.

Процесс проседания дорожного покрытия, произошедший утром, все еще продолжается.

Полностью ограничено движение транспорта на этой территории.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ОАО "Азерсу".

Отметим, что данная дорога была проложена ОАО "Азеравтойол".