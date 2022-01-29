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В Баку произошел инцидент между арабскими туристами

В Баку произошел инцидент между арабскими туристами Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало информацию о массовой драке между арабскими туристами и гражданами страны в ночном клубе в Низаминском районе Баку.
Происшествия
29 января 2022 г. 12:33
В Баку произошел инцидент между арабскими туристами

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало информацию о массовой драке между арабскими туристами и гражданами страны в ночном клубе в Низаминском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, информация не соответствует действительности.

"Инцидент произошел между четырьмя гражданами Саудовской Аравии, прибывшими в нашу страну в качестве туристов. Ссора между ними произошла не в ночном клубе, а за пределами объекта. Во время инцидента эти лица не применяли друг к другу физического насилия. Сотрудники Низаминского РУП, находившиеся на службе в момент происшествия, проводили их в 25-ое отделение полиции. В отделении при участии переводчика были получены их объяснительные. Туристы заявили, что не имеют претензий друг к другу, после чего их отпустили", - отметили в пресс-службе.

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