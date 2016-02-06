​В Баку Passat врезался в легковой и грузовой автомобили, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Нобеля.

Так, автомобиль марки Passat сначала столкнулся с автомобилем марки Hyundai, затем врезался сзади в грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате водитель Passat получил повреждения в области головы. Он размещен в больницу. После происшествия с автомобиля Passat был снят государственный номерной знак.

По данному факту ведется расследование.