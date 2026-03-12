Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Баку отработали предотвращение диверсии на Сангачальском терминале

    • 12 марта, 2026
    • 16:15
    В Баку отработали предотвращение диверсии на Сангачальском терминале

    Государственное агентство по охране стратегических объектов провело командно-штабные учения.

    Об этом сообщили Report в агентстве.

    Отмечается, что учения прошли с участием представителей Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, компании BP Caspian Sea Exploration ltd.

    Целью учений, посвященных вопросам предотвращения попытки диверсии на эксплуатационной территории Сангачальского терминала, стало своевременное выявление и предотвращение возможных рисков, совершенствование взаимодействия с государственными и правоохранительными органами, координация операций, а также развитие теоретических и практических навыков сотрудников для повышения бдительности при несении службы.

