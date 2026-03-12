Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib
- 12 mart, 2026
- 15:37
Bu barədə "Report"a Agentlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Müdafiə, Daxili İşlər, Fövqaladə Hallar nazirliklərinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, "BP Caspian Sea Exploration ltd" şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş və "Səngəçal Terminalının istismar sahəsində təxribata cəhdin qarşısının alınması" məsələlərinə həsr olunmuş təlimin məqsədi bu sahədə mümkün risklərin vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması, aidiyyəti dövlət və hüquq mühafizə orqanları ilə birgə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, əməliyyatların koordinasiyası, həmçinin xidmət zamanı əməkdaşların sayıqlığının artırılması istiqamətində nəzəri-praktiki bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi olub.