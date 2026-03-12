İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib

    Hadisə
    • 12 mart, 2026
    • 15:37
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Komanda-Qərargah təlimi keçirilib

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Agentlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Müdafiə, Daxili İşlər, Fövqaladə Hallar nazirliklərinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, "BP Caspian Sea Exploration ltd" şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş və "Səngəçal Terminalının istismar sahəsində təxribata cəhdin qarşısının alınması" məsələlərinə həsr olunmuş təlimin məqsədi bu sahədə mümkün risklərin vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması, aidiyyəti dövlət və hüquq mühafizə orqanları ilə birgə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, əməliyyatların koordinasiyası, həmçinin xidmət zamanı əməkdaşların sayıqlığının artırılması istiqamətində nəzəri-praktiki bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi olub.

