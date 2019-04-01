В Баку начался суд по жалобе лица, причастного к убийству из-за денежного конфликта

В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении Ильхама Мамед оглу Алиева, обвиняемого в предумышленном убийстве.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.
Очередной судебный процесс назначен на 4 апреля.
Отметим, что инцидент был отмечен в 2017 году в поселке Маштага Сабунчинского района. Ализаде Вугар Байрамали оглу 1994 г.р. убил знакомого Гулиева Кямрана Яшар оглу 1993.
Выяснилось, что В.Ализаде нанес К.Гулиеву смертельное ножевое ранение в результате денежного конфликта, произошедшего из-за 150 манатов.
Позже была установлена причастность Ильхама Мамед оглу Алиева к данному уголовному делу.
По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых приговорены к 17 годам тюрьмы. Недовольный приговором И.Алиев подал апелляционную жалобу.
İsmayıl NəsibliАвтор новости