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В Баку начался суд по жалобе лица, причастного к убийству из-за денежного конфликта

В Баку начался суд по жалобе лица, причастного к убийству
© Report

В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении Ильхама Мамед оглу Алиева, обвиняемого в предумышленном убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева были уточнены анкетные данные обвиняемого лица. 

Очередной судебный процесс назначен на 4 апреля. 

Отметим, что инцидент был отмечен в 2017 году в поселке Маштага Сабунчинского района. Ализаде Вугар Байрамали оглу 1994 г.р. убил знакомого Гулиева Кямрана Яшар оглу 1993.

Выяснилось, что В.Ализаде нанес К.Гулиеву смертельное ножевое ранение в результате денежного конфликта, произошедшего из-за 150 манатов. 

Позже была установлена причастность Ильхама Мамед оглу Алиева к данному уголовному делу. 

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых приговорены к 17 годам тюрьмы. Недовольный приговором И.Алиев подал апелляционную жалобу. 

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