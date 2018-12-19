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    Уголовное дело мужчины, ограбившего в Баку дом гражданки Пакистана, передано в суд

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Гурбана Магеррамова, обвиняемого в ограблении дома гражданки Пакистана. 

    Как сообщает Report, собранные материалы переданы на рассмотрение Сабунчинского районного суда. 

    Уголовное дело передано в производство судьи Сулеймана Агаева. 

    Время подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни. 

    В целом, в уголовном деле 24 потерпевших лица. 

    Отметим, что согласно официальной информации, в 12-е отделение полиции поступила информация о краже при неизвестных обстоятельствах из дома проживающей в Сабунчинском районе гражданки Пакистана 3 400 манатов, 5 000 долларов США, 90 000 пакистанских рупий и золотых украшений на 10 000 манатов. 

    В результате успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Баку, ранее судимый Гурбан Магеррамов. 

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