Уголовное дело мужчины, ограбившего в Баку дом гражданки Пакистана, передано в суд

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Гурбана Магеррамова, обвиняемого в ограблении дома гражданки Пакистана.

Как сообщает Report, собранные материалы переданы на рассмотрение Сабунчинского районного суда.

Уголовное дело передано в производство судьи Сулеймана Агаева.

Время подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни.

В целом, в уголовном деле 24 потерпевших лица.

Отметим, что согласно официальной информации, в 12-е отделение полиции поступила информация о краже при неизвестных обстоятельствах из дома проживающей в Сабунчинском районе гражданки Пакистана 3 400 манатов, 5 000 долларов США, 90 000 пакистанских рупий и золотых украшений на 10 000 манатов.

В результате успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Баку, ранее судимый Гурбан Магеррамов.