В Баку микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие
Происшествия
- 08 сентября, 2025
- 09:56
В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По информации "Report", в Хазарском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль.
В результате более 10 человек получили травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу.
По факту проводится расследование.
