    В Баку микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 09:56
    В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 

    По информации "Report", в Хазарском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль.

    В результате более 10 человек получили травмы.

    Пострадавшие доставлены в больницу.

    По факту проводится расследование.      

    Bakıda mikroavtobus qəzaya düşüb, 10-dan çox yaralı var - YENİLƏNİB

