В Баку микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По информации "Report", в Хазарском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль.

В результате более 10 человек получили травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.