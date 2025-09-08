Bakıda mikroavtobus qəzaya düşüb, 10-dan çox yaralı var - YENİLƏNİB
- 08 sentyabr, 2025
- 10:07
Xəzər rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Təbliğat və ictimai işlər üzrə rəisi, polis kapitanı Toğrul Nəsirli deyib.
O bildirib ki, hadisə bu gün səhər 06:00 radələrində Xəzər rayonu Qala-Pirallahı yolunda qeydə alınıb.
"Hyundai" markalı avtomobil 99-XM-330 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə "Mercedes" markalı 10-XE-462 qeydiyyat nişanlı mikroavtobus toqquşub. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar var.
