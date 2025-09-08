İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Bakıda mikroavtobus qəzaya düşüb, 10-dan çox yaralı var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Bakıda mikroavtobus qəzaya düşüb, 10-dan çox yaralı var - YENİLƏNİB

    Xəzər rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Təbliğat və ictimai işlər üzrə rəisi, polis kapitanı Toğrul Nəsirli deyib.

    O bildirib ki, hadisə bu gün səhər 06:00 radələrində Xəzər rayonu Qala-Pirallahı yolunda qeydə alınıb.

    "Hyundai" markalı avtomobil 99-XM-330 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə "Mercedes" markalı 10-XE-462 qeydiyyat nişanlı mikroavtobus toqquşub. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar var.

    Bakıda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un əldə etdiyi xəbərə görə, hadisə Xəzər rayonu ərazisində qeydə alınıb.

    Sərnişin daşıyan mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub. Nəticədə 10-dan çox xəsarət alan var. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Fatkla bağlı araşdırma aparılır. 

