В Баку из частного дома украдены драгоценности на около 15 тыс. манатов и деньги

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку из частного дома украдены драгоценности на 14 200 манатов и 600 манатов.

Как сообщает Report, кража совершена в Сабаильском районе.

Так, грабители проникли в частный дом в 3-м жилом массиве в поселке Бадамдар. Воспользовавшись отсутствием хозяев, один или несколько неизвестных проникли в помещение, подобрав ключи к входной двери и украли из дома Алекперова Марахима 1981 г.р. 600 манатов и драгоценности на 14 200 манатов.

Факт расследуется Сабаильским РУП.