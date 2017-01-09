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    В Баку из частного дома украдены драгоценности на около 15 тыс. манатов и деньги

    Факт расследуется Сабаильским РУП

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку из частного дома украдены драгоценности на 14 200 манатов и 600 манатов.

    Как сообщает Report, кража совершена в Сабаильском районе.

    Так, грабители проникли в частный дом в 3-м жилом массиве в поселке Бадамдар. Воспользовавшись отсутствием хозяев, один или несколько неизвестных проникли в помещение, подобрав ключи к входной двери и украли из дома Алекперова Марахима 1981 г.р. 600 манатов и драгоценности на 14 200 манатов.

    Факт расследуется Сабаильским РУП. 

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