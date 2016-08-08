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    ​В Баку двум братьям нанесли ножевые ранения

    Расследования по факту продолжаются

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, напротив дома №12 по улице Д.Буньятзаде мужчина по имени Умид и двое неизвестных нанесли ножевые ранения проживающим здесь Абдулле Багирову 1992 г.р. и его брату Гадиру Багирову 1996 г.р.

    Раненые братья доставлены в Клинический медицинский центр.

    В результате оперативно-розыскных действий сотрудников полиции один из совершивших преступление - житель Баку Эльмар Гулузаде 1995 г.р. был задержан.

    Расследования по факту продолжаются. 

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