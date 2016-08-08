​В Баку двум братьям нанесли ножевые ранения

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, напротив дома №12 по улице Д.Буньятзаде мужчина по имени Умид и двое неизвестных нанесли ножевые ранения проживающим здесь Абдулле Багирову 1992 г.р. и его брату Гадиру Багирову 1996 г.р.

Раненые братья доставлены в Клинический медицинский центр.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудников полиции один из совершивших преступление - житель Баку Эльмар Гулузаде 1995 г.р. был задержан.

Расследования по факту продолжаются.