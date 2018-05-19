В Баку 52-летний мужчина получил ножевое ранение от своей возлюбленной

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В поселке Мардякан разразилась любовная драма. Как сообщает Report, 52-летний Эмиль Айдын оглы Гурбанов во время ссоры получил ножевое ранение в область лопатки. По словам пострадавшего, ранение ему нанесла его 20-летняя возлюбленная. Мужчина доставлен в больницу.

Интересно, что во время допроса Гурбанов сказал, что девушка ранила его неумышленно, отметив, что нож вонзили ему по неосторожности.

Полиция ведет расследование.