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    В Баку 52-летний мужчина получил ножевое ранение от своей возлюбленной

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В поселке Мардякан разразилась любовная драма. Как сообщает Report, 52-летний Эмиль Айдын оглы Гурбанов во время ссоры получил ножевое ранение в область лопатки. По словам пострадавшего, ранение ему нанесла его 20-летняя возлюбленная. Мужчина доставлен в больницу. 

    Интересно, что во время допроса Гурбанов сказал, что девушка ранила его неумышленно, отметив, что нож вонзили ему по неосторожности.

    Полиция ведет расследование.     

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