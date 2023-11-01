В Азербайджане в октябре задержаны 35 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в октябре 2023 года задержали 35 человек за нарушение государственной границы.

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в октябре 2023 года задержали 35 человек за нарушение государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

14 из них являются гражданами Азербайджана, семь - Непала, шесть - Ирана, три - Алжира, два - Пакистана, один - Ирака и два - Турции.

Кроме того, в пунктах пропуска задержаны 17 человек с поддельными документами, а также 892 человека - за нарушение правил пограничного режима.

В результате мер по борьбе с преступностью, задержан 381 человек, ранее объявленный в розыск. Также пресечены попытки выезда из страны 554 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 35 лиц, которым запрещен въезд в страну.