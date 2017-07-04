В Азербайджане начальник управления избит в своем кабинете

4 июля, 2017 09:28

Джалилабад. 4 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе начальник управления избит в своем кабинете. Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в Джалилабадском представительстве ОАО "Азеришиг". Как сообщили местные жители, начальник Джалилабадского управления электропродаж 57-летний Айдын Ахмед оглу Мамедов был избит гражданами в своем кабинете. Получившему травмы различной степени тяжести начальнику управления оказали первую медпомощь и направили на амбулаторное лечение. Причины конфликта пока неизвестны. Отделение полиции было уведомлено.