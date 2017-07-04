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    В Азербайджане начальник управления избит в своем кабинете

    Начальник Джалилабадского управления электропродаж был избит гражданами в своем кабинете

    Джалилабад. 4 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе начальник управления избит в своем кабинете.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в Джалилабадском представительстве ОАО "Азеришиг".

    Как сообщили местные жители, начальник Джалилабадского управления электропродаж 57-летний Айдын Ахмед оглу Мамедов был избит гражданами в своем кабинете. Получившему травмы различной степени тяжести начальнику управления оказали первую медпомощь и направили на амбулаторное лечение.

    Причины конфликта пока неизвестны.

    Отделение полиции было уведомлено.

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