В Азербайджане из ряда затопленных территорий эвакуированы 166 человек
- 06 апреля, 2026
- 15:37
В Низаминском, Сабунчинском, Хазарском, Бинагадинском, Сураханском и Сабаильском районах Баку, городе Сумгайыте, Абшеронском, Гаджигабульском, Хызынском, Шабранском и Хачмазском районах в безопасные зоны эвакуированы 166 граждан, включая 17 детей.
Об этом Report сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В указанных городах и регионах принимаются соответствующие меры безопасности, включая осушение затопленных территорий и эвакуацию граждан.
